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Коммерсантъ FM
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Reuters: в рамках IPO Arm будет оценена в $50−54 млрд

Arm намерена установить стартовую цену своих акций в рамках первичного размещения на Nasdaq в диапазоне от $47 до $51, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Таким образом, сама компания будет оценена в $50−54 млрд, что гораздо ниже предыдущих оценок.

Британский разработчик микропроцессоров Arm, принадлежащий японской компании Softbank, в конце августа сообщил о подаче заявки на проведение IPO в США. Из заявки следовало, что Softbank намеревается продать около 10% акций Arm. При этом компания ожидала, что она будет оценена в $60–70 млрд, то есть примерно в том же диапазоне, что и цена, по которой производитель микрочипов приобретался Softbank в 2016 году. Тогда японская компания заплатила за контрольный пакет акций Arm $32 млрд, а вся компания была оценена в $64 млрд.

Разработанные британской компанией микропроцессоры используются практически во всех смартфонах, и доля Arm на этом рынке превышает 99%. Именно поэтому в числе уже подписавшихся инвесторов числятся все крупнейшие производители электроники и процессоров — Apple, Nvidia, Alphabet, AMD, Intel и Samsung Electronics.

Между тем финансовые показатели Arm сейчас разочаровывают инвесторов. По итогам финансового года, завершившегося 31 марта, выручка компании снизилась на 1%, до $2,7 млрд. Чистая прибыль упала на 5%, до $524 млн. Кроме того, компания указала в заявке на IPO, что она «особенно уязвима перед экономическими и политическими рисками», влияющими на Китай, который является крупнейшим в мире рынком смартфонов. И на этот рынок приходится 24% доходов Arm.

Исходя из этого, как отмечает Reuters, компания решила снизить стартовый ценовой запрос на свои акции, но в случае если интерес к IPO будет высоким, компания может пересмотреть в последний момент предлагаемую цену своих акций при размещении.

Кирилл Сарханянц

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