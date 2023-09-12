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Коммерсантъ FM
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Тайваньская TSMC вложит $100 млн в производителя чипов ARM

Сегодня, 12 сентября, тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире производитель чипов, сообщила о планах вложить до $100 млн в разработчика микропроцессоров ARM. Инвестиции будут сделаны в рамках первичного размещения акций (IPO) ARM, которое состоится в США уже на текущей неделе.

IPO ARM будет проводить ее нынешний владелец — японская телекоммуникационная компания Softbank. Ожидается, что это IPO станет крупнейшим в мире в нынешнем году, сборы могут составить до $5 млрд, вся компания может быть оценена в $50–60 млрд.

Глава TSMC Марк Лю отметил, что «ARM является важным элементом нашей экосистемы, наших технологий и экосистемы наших клиентов. Мы хотим, чтобы эта компания успешно развивалась, и это главное». Сообщается, что помимо TSMC компаниям Softbank и ARM удалось привлечь к IPO и других крупных инвесторов, в том числе Apple, Nvidia, Alphabet, AMD, Intel, Samsung Electronics.

Евгений Хвостик

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