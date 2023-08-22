Разработчик микропроцессоров Arm подал заявку на IPO в США

Британский разработчик микропроцессоров Arm, принадлежащий японской компании Softbank, сообщил о подаче заявки на первичное размещение акций на бирже Nasdaq. Размещение должно состояться в начале сентября и, как отмечает Financial Times, может стать крупнейшим в США как минимум с ноября 2021 года, когда состоялось IPO производителя электромобилей Rivian.

Arm была приобретена японской компанией Softbank в 2016 году за $32 млрд. Как следует из поданной заявки, Softbank намеревается продать около 10% акций Arm и ожидает, что компания будет оценена в $60–70 млрд. Разработанные британской компанией микропроцессоры используются практически во всех смартфонах, и доля Arm на этом рынке превышает 99%. «По нашим оценкам, примерно 70% населения мира использует продукцию с архитектурой Arm»,— говорится в заявлении компании. Производитель также уточняет, что микропроцессоры, созданные на основе его технологий, занимают 49% рынка, объем которого в прошлом году превышал $200 млрд. По итогам размещения генеральный директор Arm Рене Хаас получит денежное вознаграждение в размере $20 млн, а также $20 млн акциями компании.

Между тем финансовые показатели Arm сейчас разочаровывают инвесторов. По итогам финансового года, завершившегося 31 марта, выручка компании снизилась на 1%, до $2,7 млрд. Чистая прибыль упала на 5%, до $524 млн. Кроме того, компания указала в заявке на IPO, что она «особенно уязвима перед экономическими и политическими рисками», влияющими на Китай, который является крупнейшим в мире рынком смартфонов. И на этот рынок приходится 24% доходов Arm.

Алена Миклашевская