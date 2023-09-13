Над белгородским селом Тулянка системой ПВО сбит украинский беспилотник

В Валуйском округе Белгородской области сработала российская система противовоздушной обороны. Ее силами «сбита воздушная цель над селом Тулянка», сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, а предварительно - «пострадавших и разрушений нет».

В Минобороны РФ уточнили, что 13 сентября около 21.30 была пресечена попытка атаки со стороны Украины с помощью БПЛА самолетного типа. «Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области»,— подтвердили в ведомстве.

Владимир Зоркий