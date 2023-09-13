ВСУ 12 сентября атаковали Белгородскую область 125 снарядами и четырьмя дронами

За 12 сентября Белгородская область была атакована со стороны Украины 125 снаряда и четырьмя беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекинском городском округе зафиксировано 35 прилетов. По селу Середа выпущено восемь минометных и пять гранатометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — семь минометных и три гранатометных, по МАПП «Шебекино» — семь гранатометных, по хутору Марьино — пять минометных. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе зафиксировано 27 прилетов. По территории рядом с хутором Высокий выпущено 12 артиллерийских снарядов, по окраине села Теребрено — десять, по окраине села Вязовое — пять. Пострадавших нет. В Теребрене в одном частном домовладении выбито окно.

В Волоконовском районе зафиксировано 23 прилета. Все пришлись на хутор Старый — 20 гранатометных и три артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском горокруге зафиксировано 16 прилетов. По селу Карабанов выпущено десять артиллерийских снарядов, по селу Вериговка — пять, по селу Долгое — один. В Карабанове ПВО также сбила беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском горокруге зафиксировано 13 прилетов. По окраине села Дроновка выпущено восемь минометных снарядов, по окраине села Сподарюшино — пять. Пострадавших нет. В Дроновке в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены крыши, фасады, заборы и входная дверь, повреждена хозпостройка.

В Белгородском районе зафиксировано 11 прилетов. По селу Устинка выпущено восемь артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — три. Кроме того, дрон-камикадзе атаковал село Красный Хутор. Пострадавших и разрушений нет.

В Яковлевском горокруге сбито два беспилотника самолетного типа. Один упал в поле в районе села Вислое, второй — на территории одного из садовых обществ. Оба БПЛА ликвидированы на месте накладными зарядами. Пострадавших и разрушений нет.

О других событиях после начала боевых действий на Украине читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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