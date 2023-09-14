CNN: Пентагон создал группу для контроля за выделенной Украине военной помощью

Пентагон создал специальную группу для контроля за использованием американской военной помощи на Украине, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на генерального инспектора Министерства обороны США.

Генинспектор Минобороны США сообщил журналистам, что высокопоставленный представитель Соединенных Штатов уже приступил к работе на Украине в конце августа, к концу сентября ожидается прибытие дополнительного персонала. Сотрудники, занимающиеся контролем за использованием американской военной помощи, находятся в посольстве США в Киеве.

По словам пресс-секретаря офиса генинспектора Пентагона Меган Рид, впервые после начала военного конфликта сотрудники этой структуры будут находиться на территории Украины. В отчете Пентагона, выдержки из которого приводит CNN, говорится, что из-за ограниченного присутствия США на Украине способность контролировать миллиарды долларов помощи ограничивается. В течение первых шести месяцев конфликта Управление оборонного сотрудничества в Киеве не смогло провести требуемый мониторинг конечного использования военного оборудования, предоставленного Украине.

7 сентября в Пентагоне заявили, что общая сумма военной помощи Украине с начала президентства Джо Байдена в 2021 году превысила $44,4 млрд, с начала военной операции России — $43,7 млрд. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев сообщил, что США выделят Украине новый пакет помощи на $1 млрд. В эту сумму вошел пакет помощи на $175 млн, о выделении которого Пентагон завил ранее. В него в том числе войдут снаряды с обедненным ураном и боеприпасы для HIMARS.

О последнем пакете американской военной помощи Украине читайте в материале «Ъ» «За подарками — к госсекретарю».

Александр Кислов