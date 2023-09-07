Пентагон объявил о пакете военной помощи Украине на $600 млн

Представитель Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге 7 сентября объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на $600 млн. Трансляция велась на сайте Пентагона. Накануне власти Соединенных Штатов анонсировали общий пакет помощи Украине в $1 млрд, $665 млн в котором были заложены на военные расходы.

В рамках нового пакета помощи будут закуплены боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерии, средства радиоэлектронной борьбы, а также профинансированы услуги технического обеспечения и интеграции систем противовоздушной обороны. Как следует из опубликованного на сайте ведомства пресс-релиза, кроме этого, Украине также передадут оборудование для разминирования территории.

Вооружение будет закуплено у поставщиков, а не поставлено из запасов Минобороны США, отметила госпожа Сингх.

Сабрина Сингх также сообщила, что США планируют отправить снаряды с обедненным ураном на Украину, когда туда прибудут танки Abrams. «Цель — иметь снаряды там, конкретно в то время, когда и танки»,— сказала она.

Общая сумма военной помощи Украине с начала президентства Джо Байдена в 2021 году превысила $44,4 млрд, с начала военной операции России — $43,7 млрд, добавила Сабрина Сингх.

Вчера, 6 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев сообщил, что США выделят Украине новый пакет помощи на $1 млрд. В эту сумму также вошел пакет помощи на $175 млн, о выделении которого Пентагон также объявил вчера. В него в том числе войдут снаряды с обедненным ураном и снаряды для HIMARS.

Что происходит на 561-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко