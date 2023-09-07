Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пентагон объявил о пакете военной помощи Украине на $600 млн

Представитель Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге 7 сентября объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на $600 млн. Трансляция велась на сайте Пентагона. Накануне власти Соединенных Штатов анонсировали общий пакет помощи Украине в $1 млрд, $665 млн в котором были заложены на военные расходы.

В рамках нового пакета помощи будут закуплены боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерии, средства радиоэлектронной борьбы, а также профинансированы услуги технического обеспечения и интеграции систем противовоздушной обороны. Как следует из опубликованного на сайте ведомства пресс-релиза, кроме этого, Украине также передадут оборудование для разминирования территории.

Вооружение будет закуплено у поставщиков, а не поставлено из запасов Минобороны США, отметила госпожа Сингх.

Сабрина Сингх также сообщила, что США планируют отправить снаряды с обедненным ураном на Украину, когда туда прибудут танки Abrams. «Цель — иметь снаряды там, конкретно в то время, когда и танки»,— сказала она.

Общая сумма военной помощи Украине с начала президентства Джо Байдена в 2021 году превысила $44,4 млрд, с начала военной операции России — $43,7 млрд, добавила Сабрина Сингх.

Вчера, 6 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев сообщил, что США выделят Украине новый пакет помощи на $1 млрд. В эту сумму также вошел пакет помощи на $175 млн, о выделении которого Пентагон также объявил вчера. В него в том числе войдут снаряды с обедненным ураном и снаряды для HIMARS.

Что происходит на 561-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...