Минфин выступил за более жесткий валютный контроль

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что его ведомство и Центробанк ищут консенсус по вопросу валютного контроля. Он отметил, что Минфин сейчас выступает за более жесткий контроль, а Центробанк — за более мягкие меры — в отличие от прежних позиций ведомств, которые были противоположными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Раньше Центробанк был очень жестким последователем отстаивания темы валютного контроля, мы наоборот — Минфин был более либеральным. Сейчас поменялось: мы за более жесткие меры в отношении контроля за потоками, поскольку ситуация известная, Центробанк, наоборот, здесь занял либеральную позицию»,— сообщил Антон Силуанов на конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».

«Но ничего страшного, мы все равно, я уверен, найдем совместные решения и сблизимся»,— отметил министр финансов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не хочет создавать сложности для экономических агентов.

О том, что ЦБ, глава Минэкономики Максим Решетников и помощник президента Максим Орешкин выступили против идеи Антона Силуанова об ужесточении валютного контроля, ранее сообщали источники Bloomberg. По информации агентства, министр финансов предлагал обязать экспортеров продавать до 90% валютной выручки. Против выступили Центробанк и господин Орешкин, а другие участники встречи присоединились к ним.

Из-за ослабления курса рубля 15 августа Центробанк принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п., до 12%. В Центробанке объяснили такое решение необходимостью ограничить риски для ценовой стабильности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иди копи».

Анастасия Ларина