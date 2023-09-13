Греф: мер для стабилизации рубля пока недостаточно

Принимаемых властями мер для стабилизации курса рубля пока недостаточно, но уже ведется работа над новыми инструментами, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, административные меры введения или восстановления валютного регулирования вряд ли дадут эффект, так как это «будет неудобно для бизнеса» и неэффективно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«То, что делается сейчас для стабилизации курса, этого недостаточно. Ну и Центральный банк это хорошо понимает и правительство. И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах, и второе, найти механизмы решения этой проблемы»,— сказал глава Сбербанка в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» (цитата по ТАСС).

По словам господина Грефа, обычно с оттоком на рынке борются с помощью повышения ставок, но речь идет не только о ключевой ставке, которую Центробанк уже повысил. «Арбитраж на валютном рынке настолько высок, что повышение ставки там на 4 или 5 базовых пунктов ничего не решает. И главная цель поднятия ставки Центральным банком была все-таки борьба с инфляцией, а не влияние на текущий курс»,— пояснил он.

Герман Греф говорил, что текущий курс рубля очень волатилен и не соответствует фундаментальной стоимости российской валюты. Он посоветовал россиянам не хранить сбережения в твердых валютах, а вкладывать их в российские акции. В начале нынешней недели рубль укрепился, но сегодня, 13 сентября, евро снова превысил отметку 100 руб., доллар — 95,9 руб.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Рубль оценивает поддержку».

Лаура Кеффер