В Свердловской области стартовала реформа системы среднего профобразования

В Свердловской области официально началась реформа системы среднего профессионального образования. Об этом сообщили в департаменте информационной политики. Старт апробации новой модели дал губернатор Евгений Куйвашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Теперь все отраслевые техникумы и колледжи региона будут находиться под контролем соответствующих министерств. Ведомства должны будут увеличить набор студентов, улучшить материальную базу учреждений, а также делать целевой заказ на подготовку специалистов. В каждом отраслевом министерстве появится профильный заместитель министра, который будет заниматься только этой работой.

Основными целями реформы стали:

Обеспечение целевого обучения под потребности отрасли экономики;

Распределение контрольных цифр приема, взаимодействие с работодателями в части развития инфраструктуры практической подготовки;

Реализация мер по повышению качества подготовки кадров, трудоустройства выпускников.

«В число «пилотных» вошли 22 учреждения, за которыми будут закреплены кураторы. Прошу каждого министра держать вопрос о расширении количества участников данного проекта на личном контроле, анализировать информацию о кадровой потребности по отраслям»,— отметил Евгений Куйвашев.

Одной из причин проведения реформы стал дефицит кадров в Свердловской области. Евгений Куйвашев ранее заявлял, что обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в шесть раз. А по некоторым специальностям — токарь, слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков — спрос превышает предложение в десятки раз.

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