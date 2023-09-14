«Известия»: российские рестораны осенью поднимут цены на 15-20%

Российские рестораны готовятся поднять цены на 15-20% осенью, рассказали «Известиям» опрошенные владельцы ресторанных сетей и эксперты. Основной причиной повышения цен станет подорожание продуктов, как российского, так и иностранного производства.

«Рестораны стараются сдерживать цены, но наступает момент, когда это практически невозможно на фоне подорожания всего: продуктов, бензина, логистических услуг», — рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Информацию о повышении цен подтвердил изданию гендиректор крупнейшей в России сети кофеен «Шоколадница» Олег Подгорный. «Если ранее у нас был установлен определенный ценовой порог по разным категориям блюд, который мы не хотели превышать, например свыше 690 руб. за порцию, то сейчас мы вынуждены отойти от этого правила и поставить ценник выше», — отметил он.

При этом некоторые рестораны, чтобы сохранить стоимость на прежнем уровне, намерены скорректировать меню и изменить состав блюд за счет снижения доли дорогих ингредиентов. По мнению экспертов, коррекцию цен следует проводить выборочно, она должна коснуться только тех позиций, в которые входят подорожавшие продукты.

В августе российские рестораторы пожаловались на значительный рост цен на курицу и свинину. Как сообщал омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов, рост цен на курицу и свинину у поставщиков российских ресторанов с начала марта по конец июля составил 20–30%. Федеральная антимонопольная служба объявила о начале проверки цен трех крупнейших производителей мяса птицы (названия компаний не указывались).