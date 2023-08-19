Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российские рестораторы пожаловались на значительный рост цен на курицу и свинину

Рост цен на курицу и свинину у поставщиков российских ресторанов с начала марта по конец июля составил 20–30%, сообщил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Рестораторы также пожаловались на проблемы с поставками кур из Белгородской области и Ставропольского края. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) тем временем решила проверить цены трех крупнейших производителей мяса птицы.

«8 марта филе куриной грудки стоило 280 руб., а 26 июля уже 355 руб. за кг. А сейчас она еще больше выросла из-за скачка курса валют… Килограмм свиного карбоната в марте составлял 280 руб., а в конце июля стал уже 365 руб., свиная вырезка поднялась с 335 руб. до 375 руб.»,— рассказал «РИА Новости» господин Миронов, отметив, что рестораторы всегда полагали, что птицефабрик в России хватает, и оказались не готовы к такому развитию событий. По итогам июля рост цен на мясо кур составил 20%, на свинину — 30%.

Обеспокоенность по поводу роста цен на курицу выразили в ресторанах быстрого обслуживания KFC и Rostic`s. Шеф-повар ресторана «Матрешка» Влад Пискунов сообщил, что за последнее время куры зернового откорма подорожали на 50%.

ФАС между тем направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы для проверки их оптово-отпускных цен, а двум производителям мяса птицы были выданы предписания по результатам совершения сделок на рынке. Названия производителей ведомство не указало.

По данным Росстата, цены на мясо кур выросли с начала года по июль на 11,5%, за июль — на 6,99%, до 197,85 руб. за кг. С 8 по 14 августа цены на мясо кур в 72 субъектах увеличились на 0,1–5,8%, цены на свинину в 69 субъектах выросли на 0,1–6,6%.

В Минсельхозе рост цен связали с сезонным фактором. В конце августа — начале сентября ожидается снижение стоимости мяса, сообщил ранее журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

О том, как на продуктовых ценах отражается падение курса рубля, читайте в публикации «Ъ FM» «В продукты закладывают валютную ценность».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...