Тайвань зафиксировал приближение к острову 68 воздушных судов и 10 кораблей Китая

Министерство обороны Тайваня в ежедневной сводке сообщило, что за прошедшие сутки зафиксировало в зоне тайваньского пролива 68 воздушных судов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Согласно данным оборонного ведомства, из них 40 воздушных судов пересекли Тайваньский пролив в «срединной линии» и вошли в тайваньскую опознавательную зону ПВО.

Согласно сообщению Минобороны в Х (бывшая Twitter), в качестве ответа Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.

13 сентября оборонное ведомство Тайваня зафиксировало приближение к острову 27 воздушных судов и 13 кораблей НОАК. 19 августа ВВС и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели учения и патрулирование возле Тайваня. Китайские военные утверждают, что эти маневры должны стать «серьезным предупреждением сепаратистским силам», поддерживающим независимость Тайваня и «вступающим в сговор с внешними силами с целью провокации».

Милена Костерева