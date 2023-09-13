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Коммерсантъ FM
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Песков: РФ предложила КНДР помощь в подготовке и запуске космонавта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали переговоров Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, состоявшихся сегодня утром, 13 сентября, в расширенном формате и тет-а-тет. Российская сторона в ходе встречи, в частности, сообщила Ким Чен Ыну, что готова отправить в космос северокорейского космонавта при желании Северной Кореи.

Дмитрий Песков сообщил, что РФ и КНДР будут пытаться договориться о проведении межправительственной комиссии в самое ближайшее время, передает «Интерфакс». Ожидается, что в октябре встретятся главы МИД России и Северной Кореи Сергей Лавров и Чхве Сон Хуэй, добавил господин Песков.

Пресс-секретарь также заявил, что Владимир Путин и Ким Чен Ын с глазу на глаз обсудили ситуацию в мире и регионе, северокорейский лидер дал свои оценки. Кроме того, по словам господина Пескова, Ким Чен Ын живо интересовался возможностями сотрудничества РФ и КНДР в сфере медицины и образования.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. Он встретился с господином Путиным на космодроме Восточный сегодня, 13 сентября, утром. Их переговоры в расширенном формате продлились около часа. Потом лидеры двух стран переговорили тет-а-тет. По словам Владимира Путина, у него с лидером КНДР состоялся «откровенный обмен мнениями» по ситуации в Дальневосточном регионе, также они обсудили сельское хозяйство.

Подробнее о встрече президента РФ с лидером КНДР — в репортаже Андрея Колесникова «Операция Ын и другие приключения Путина».

Эрдни Кагалтынов

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