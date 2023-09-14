Потребительские настроения населения в минусе десять лет

Росстат опубликовал оценку индекса потребительской уверенности населения в третьем квартале 2023 года (опросы проводились в первой декаде сентября). За квартал показатель чуть улучшил свое значение — на 2 процентных пункта (п. п.) — до минус 13%. «Тем не менее последние десять лет он остается в зоне отрицательных значений. Лучшее значение — минус 6% во втором квартале 2014 года»,— сообщают в службе.

В третьем квартале индекс вырос во всех возрастных группах, сильнее всего — в части ожиданий относительно личного благосостояния и доходов среди молодых людей. В результате субиндекс ожидаемых изменений экономической ситуации через год вырос за квартал на 1 п. п.— до минус 8%. Изменения в экономике в третьем квартале положительно оценивали 14% (рост на 1 п. п. по сравнению со вторым), отрицательно — 49% респондентов. Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении не изменился, составив минус 5% (также последние десять лет в зоне отрицательных значений). Так, 59% населения назвали изменения в своем материальном положении нейтральными (доля оценок выросла на 2 п. п.); 28% опрошенных дали отрицательную оценку (доля снизилась на 4 п. п.); 12% оценили такие изменения позитивно (рост доли на 1 п. п.).

Улучшение потребительских настроений и ожиданий в августе 2023 года фиксировал и Банк России. «Уровень ожиданий по-прежнему хронически превышает индекс текущего состояния, что характерно для нашей экономики, но, в общем, является признаком кризиса»,— отмечают аналитики ЦМАКП. Схожее расхождение между текущими оценками и ожиданиями респондентов фиксирует и индекс Росстата (см. график).

При этом, по данным статистиков, индекс благоприятности условий для крупных покупок за третий квартал вырос на 3 п. п.— до минус 22%, а оценка условий для сбережений — на 2 п. п., до минус 29%, хотя банковские ставки по вкладам заметно увеличились. «В сфере потребительского поведения во втором квартале произошел реверс ранее устойчивых трендов. Норма потребления (предкризисно?) подскочила, причем на фоне некоторого снижения нормы сбережения во вкладах. Последнее выглядит довольно странно в условиях роста реальной ставки»,— отмечают в ЦМАКП.

Артем Чугунов