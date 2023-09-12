Репетиция спокойствия

Региональные выборы-2023 стали репетицией будущей президентской кампании, и она была для власти успешной. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «ЕДГ 2023: итоги», прошедшего во вторник на базе МИА «Россия сегодня». По их словам, результаты «Единой России» (ЕР) оказались выше прежних, поддержанные президентом губернаторы тоже получили высокие проценты, а один из главных факторов прошедшей кампании — «сплочение вокруг флага» — будет действовать и в следующем году. С тем, что президентские выборы-2024 пройдут спокойно и без драматизма, согласны и сторонние эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единый день голосования: члены участковой избирательной комиссии перед началом подсчета голосов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Единый день голосования: члены участковой избирательной комиссии перед началом подсчета голосов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как уже сообщал “Ъ”, региональные выборы 2023 года в Кремле с самого начала воспринимали как репетицию перед будущей президентской кампанией, и участники круглого стола ЭИСИ это подтвердили. «Больше никаких выборов у нас до президентских не будет»,— отметил депутат Госдумы от ЕР, политолог Олег Матвейчев. Итоги кампании он расценил как благоприятные для власти, назвав ЕР «главным победителем выборов».

По итогам выборов единороссы улучшили свои результаты почти везде, получив в парламентах регионов и гордумах их столиц нового созыва квалифицированное большинство голосов.

Заодно господин Матвейчев коротко охарактеризовал выступление других партий. По его оценке, победителем можно считать и ЛДПР, которая прошла в парламенты всех регионов, кроме Калмыкии: «Политологи пророчили умирание этой партии в связи со смертью лидера, Владимира Вольфовича Жириновского. Но оказалось, что слухи о ее смерти преувеличены». «Неплохим» депутат назвал и результат «Новых людей», занявших второе место на выборах в Госсобрание Якутии: партия «состоялась и является полноправным членом политической системы». Неудачным же политолог счел выступление КПРФ (несмотря на резонансную победу на выборах главы Хакасии Валентина Коновалова, который стал первым не согласованным с Кремлем губернатором от оппозиции, сумевшим избраться на второй срок) и «Справедливой России — За правду» (СРЗП), которая не преодолела барьер в пяти «старых» регионах и в ДНР.

Из этого следовал и главный вывод Олега Матвейчева, касающийся и президентской кампании: «Основная повестка дня — это повестка СВО и патриотическая повестка. Они ведут к консолидации общества вокруг власти и, соответственно, партии власти».

«Все остальные, кто заявляет альтернативную повестку, скажем так, социальную, как КПРФ и справороссы, оказались неактуальными… Люди предпочитают консолидироваться вокруг флага»,— считает эксперт. При этом мнение ряда политологов о том, что СВО людям надоела, произошла рутинизация общественного сознания и консенсус распадается, оказалось неверным, убежден единоросс: «Общественный консенсус, наоборот, усиливается. Думаем, что он сохранится и до президентских выборов».

Политолог Павел Данилин согласился с этим выводом. По его мнению, о консолидации вокруг власти говорят и высокая явка (председатель ЦИКа Элла Памфилова назвала ее рекордной с 2017 года), и тот факт, что «губернаторы и врио, которые были поддержаны президентом, избрались с высочайшим результатом».

Политолог Александр Асафов, являющийся зампредом Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, выделил еще одну приятную для организаторов президентской кампании-2024 тенденцию: избиратели все больше доверяют дистанционному электронному голосованию и высказывают все меньше претензий к выборам в целом. Например, в этом году в столичный штаб не поступало типичных для прежних выборов жалоб о нарушениях при надомном голосовании или сигналов о том, что военные приходят на участки «единым строем», рассказал эксперт: «Нет жалоб на надомное голосование ни к нам в Общественный штаб, ни в Мосгоризбирком. Нет жалоб на голосование военных, все понимают, что у них специфика такая».

Не участвовавший в круглом столе ЭИСИ политолог Александр Немцев согласен с тем, что прошедшие выборы показали стабильность российской политсистемы и отсутствие в кампании какого-либо драматизма.

Исключением стала Хакасия, а «в остальных регионах был кандидат-фаворит и группа поддержки, которая ему так или иначе способствовала», поэтому кампании проходили без яркой критики и «политически сильной дискуссии», констатирует эксперт. По такому же тихому и спокойному сценарию пройдет и президентская кампания-2024, предполагает господин Немцев. Тема же спецоперации, по его мнению, сейчас находится «над схваткой», и ни одна из партий против нее не высказывается.

В то же время партийная система сейчас инертна и испытывает кризис идентичности, продолжает политолог: «В ходе этой кампании избирателю не было понятно, чем отличается, скажем, СРЗП от ЛДПР, а все вместе они — от КПРФ и "Новых людей"». Но тут Россия лишь повторяет мировую тенденцию упадка партсистемы, полагает Александр Немцев: «У нас это ощущается вдвойне, так как есть партия президента с высоким рейтингом, а остальные могут лишь снизить этот рейтинг путем агрессивных действий. Но они не будут этого делать, так как принимают правила игры». И это обстоятельство тоже способствует спокойствию будущей президентской кампании, которой ничто не должно помешать, резюмирует эксперт.

Политолог Владимир Шемякин называет существенной особенностью выборов-2023 их проведение в условиях СВО. Это повлияло на сдержанность кандидатов и партий в критике власти, что, в свою очередь, сказалось и на результатах, поясняет эксперт: «Это можно назвать не победой ЕР, а подтверждением единства народа в условиях СВО. Полагаю, что до марта, при отсутствии значительных шоков, эта ситуация сохранится».

Андрей Винокуров, Елена Рожкова