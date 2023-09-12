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Коммерсантъ FM
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Минэнерго заявило о нормализации ситуации с поставками топлива в Крым

Ситуация с поставками топлива на Крымский полуостров нормализовалась. Сейчас регион обеспечен бензином на 10–12 суток, сжиженными углеводородными газами (СУГ) — на 12 суток, дизельным топливом — на 5 суток, сообщили «РИА Новости» в Минэнерго РФ.

«Организована ритмичная поставка всех видов моторного топлива с НПЗ и по пути следования»,— говорится в сообщении министерства.

О дефиците топлива в нескольких регионах России стали сообщать в конце августа. С дефицитом столкнулись участники топливного рынка и грузоперевозчики в Крыму, Астраханской, Рязанской, Новосибирской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии.

19 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что правительство города обратилось к Минэнерго РФ с просьбой увеличить пропускную способность паромной переправы и привлечь частные суда для своевременной доставки топлива на полуостров. Ранее сегодня, 12 сентября, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике сформировали четырехдневный запас дизельного топлива. По его словам, до сегодняшнего вечера дизтопливо поступит на все автозаправки республики.

Эрдни Кагалтынов

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