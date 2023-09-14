Билет в бюджет

Верховный суд РФ (ВС) решит, может ли компания уступить право вернуть из бюджета излишне уплаченную сумму. В данном случае речь идет о штрафе, наложенном за нарушение, которое суд признал отсутствующим. Уступки прав требования распространены в бизнес-среде, но когда должником является госорган, к ним прибегают реже. Иногда долги продают компаниям в рамках группы, в ряде случаев — третьему лицу, включая юристов (например, в качестве «гонорара успеха»). Эксперты отмечают, что вопрос находится на противоречивом стыке гражданского и административного права, что создает серьезные расхождения трактовок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ВС рассмотрит спор о возможности своего права вернуть из бюджета ранее уплаченный штраф. В январе 2021 года Госинспекция безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Волгоградской области оштрафовала ООО «Делтранс» на 350 тыс. руб. за нарушение правил дорожного движения его автомобилем. «Делтранс» заплатил 175 тыс. руб. (в течение 20 дней с даты наложения штрафа можно оплатить только половину суммы), а потом оспорил свое привлечение к административной ответственности. Райсуд признал отсутствие состава правонарушения, а у компании появилось право требовать возврата уплаченной суммы.

В июле 2021 года «Делтранс» уступил право требования ООО «Лоралайн». Последнее попросило вернуть оплаченный штраф. Заявку перенаправили в областное управление Федерального казначейства (УФК), которое отказало «Лоралайну» из-за несовпадения плательщика штрафа и получателя по заявке. Тогда «Лоралайн» решил взыскать 175 тыс. руб. в качестве убытков с областного УФК, волгоградского и федерального МВД. Арбитражный суд Волгоградской области в сентябре 2022 года удовлетворил иск, признав ответчиком МВД РФ. По мнению суда, средства, уплаченные по отмененному административному нарушению, «относятся к убыткам в форме реального ущерба». К тому же, говорится в решении, «договор уступки права требования не признан недействительным». Апелляция и кассация с этим согласились.

МВД и ГУ МВД пожаловались в ВС, считая решения необоснованными. Заявители пояснили, что возврат переплаты не в судебном порядке, а через «учет Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему РФ и их дальнейшего распределения». Кроме того, приказ Минфина от 13 апреля 2020 года №66н позволяет возвращать средства только их плательщику. МВД также настаивает, что приняло все меры, и отказало заявителю УФК. По мнению органов власти, причиной проблем стала именно переуступка: «Плательщик штрафа мог самостоятельно получить денежные средства, но добровольно передал права требования». ВС передал дело в экономколлегию, рассмотрение назначено на 11 октября.

По данным Судебного департамента при ВС, в 2022 году по 39 тыс. рассмотренных судами дел об оспаривании привлечения к административной ответственности компаний и ИП было удовлетворено 19 тыс. заявлений (48,7%).

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева говорит, что «сама по себе уступка прав — достаточно распространенный механизм, используемый бизнесом». Юрист практики разрешения споров «Косенков и Суворов» Артем Макаров уточняет, что уступка прав требования именно к органам власти тоже встречается в практике, поскольку «государство является платежеспособным должником».

По словам господина Макарова, «иногда выгодно продать долг с небольшой скидкой, чтобы избежать судебных расходов, а иногда покупатель заинтересован выкупить требование, чтобы произвести зачет с госорганом». Также уступка права требования к бюджету может быть «оптимизационной мерой для экономии времени или перераспределения средств внутри одной экономической группы», добавляет старший юрист Sudohod Владислав Штрем. Ее можно использовать и в качестве своего рода «гонорара успеха» юристам, которые добились решения суда о взыскании убытков с госоргана, полагает адвокат Forward Legal Олег Шейкин.

В то же время сам по себе вопрос, можно ли уступать денежные требования к органу власти, «находится на стыке гражданского и административного права и является спорным», признает господин Шейкин.

Гражданское законодательство запрещает лишь «уступку прав, неразрывно связанных с личностью кредитора» (в том числе требований об алиментах и о возмещении вреда жизни или здоровью человека), других ограничений нет, подчеркивает Зоя Галеева. С этим согласен господин Штрем, считая, что бизнес «вправе переуступить права требования к органам власти».

Но с точки зрения административного регулирования ситуация выглядит иначе, уточняет Олег Шейкин: «К возврату ошибочно уплаченных штрафов применяются положения бюджетного законодательства, по которым требования может заявить только плательщик в отдельном административном порядке». В практике встречается «небесспорный подход», что на публичные денежные требования «не распространяется режим частноправовых», признает господин Макаров. Впрочем, он сам с этим не согласен, считая, что не имеет значения, на чей счет перечислять средства, если требование законно.

Господин Шейкин полагает, что ВС поддержит позицию органа власти о приоритете норм бюджетного законодательства над гражданско-правовыми. Зоя Галеева допускает, что ВС также может указать на замену ответчика с МВД на УФК, которое, собственно, и отклонило заявку на возврат.

Екатерина Волкова, Анна Занина