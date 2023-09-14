Круговорот депозитов

Активы единственного в России банка, полностью принадлежащего индийским собственникам, показывают существенный рост. За полтора года они увеличились более чем в 11 раз, привлеченные средства — в 18,6 раза. По оценке экспертов, банк столкнулся с наплывом притока средств от нерезидентов, которые могли перенаправлять их из других российских банков. Причем банк предпочитает не расширять кредитование, а хранить средства на депозитах в ЦБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Как свидетельствует отчет ООО «Коммерческий Индо банк» за первое полугодие, его активы увеличились более чем на 39%, до 60,6 млрд руб., а за 2022 год — в восемь раз (до 43,5 млрд руб.). Таким образом, за полтора года активы выросли более чем в 11 раз. Для сравнения: с начала 2022 года активы АйСиБиСи банка выросли в четыре раза, активы «Бэнк оф Чайна» — в 4,9 раза (см. “Ъ” от 14 августа).

ООО «Коммерческий Индо банк» на 100% принадлежит Госбанку Индии. Для собственника вклад дочерних подразделений в чистую прибыль группы составил 12,54%, свидетельствует отчет за финансовый год, который закончился в марте. По размеру активов на конец марта он превышает подразделение в Индонезии, но в 1,9–4 раза меньше, чем дочерние банки в Великобритании, США и Непале.

О расширении бизнеса Индо банка и диверсификации направлений его деятельности «на фоне увеличения товарооборота между Россией и Индией» в марте писало АКРА. В агентстве отказались от комментариев, отметив «гостайну и инсайд». По оценке «РИА Новости», ссылающегося на индийское Министерство торговли и промышленности, в первом полугодии товарооборот между Индией и РФ вырос в 2,9 раза, до $33,5 млрд. В Индо банке не ответили на запрос “Ъ”.

Как отмечали аналитики АКРА, Индо банк фокусируется на расчетно-кассовом обслуживании и депозитных операциях компаний, связанных с экспортно-импортными операциями между двумя странами. На сайте банка среди услуг отмечается обмен валюты и денежные переводы, в том числе в рупиях в Индию. Однако объемы трансграничных платежей по отчетности оценить невозможно. «Для расчетов с индийскими контрагентами могут использоваться местные филиалы крупных российских банков или корсчета, открытые российскими кредитными организациями в банках Индии»,— поясняет банковский эксперт Алексей Нечаев. Российские участники расчетов ограничены в возможностях управлять возникающими позициями в рупиях, в частности, индийскую валюту невозможно продать или купить на Московской бирже.

В то же время банк привлек значительный объем клиентских ресурсов. За полтора года привлеченные средства выросли в 18,6 раза, до 56,7 млрд руб., из которых основная часть — от корпоративных клиентов. Финансовый эксперт Ольга Ульянова полагает, что средства преимущественно представляют собой остатки юрлиц на расчетных счетах. «Либо компании получают выручку, либо активно переводят средства из других российских банков в расчете на повышение торговых оборотов»,— отмечает эксперт.

Алексей Нечаев допускает, что речь идет о счетах типа С, где отражаются замороженные обязательства перед «недружественными» нерезидентами. Индия относится к дружественным юрисдикциям, да и средства, привлеченные на счета типа С, банки обязаны размещать в АСВ, поясняет эксперт, но такой суммы в активах Индо банка не обнаруживается. Достоверно известно об одном прецеденте хранения в банке заблокированных средств — это причитающиеся индийской ONGC дивиденды «Ванкорнефти» на 11,3 млрд руб. Вместе с тем «остаток средств на счетах нерезидентов в банке пятикратно больше и нельзя исключать других похожих случаев», считает господин Нечаев.

Клиентские средства банк переложил на депозиты в ЦБ РФ (почти 54 млрд руб. на 1 июля), свидетельствует 101-я форма отчетности. По словам одного из участников рынка, это «означает, что банк не хочет или не может вкладывать их в кредитование». По словам Алексея Нечаева, начисление процентных доходов по депозитам «стало для банка основным источником дохода». Чистая прибыль Индо банка по итогам полугодия составила 930 млн руб., превысив результат всего 2022 года в полтора раза.

Ольга Шерункова