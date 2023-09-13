Святой престол плетет мирную паутину

Посланник папы римского по украинскому урегулированию, председатель Конфедерации итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи отправился с трехдневным визитом в Китай. Единственная цель гонца из Ватикана, у которого даже нет дипломатических отношений с Пекином,— приблизить мирное урегулирование украинского кризиса. Причем попытка вернуть тему диалога в повестку дня произошла в тот момент, когда после прошедшего летом парада мирных планов стало понятно, что остановить боевые действия до конца 2023 года вряд ли получится. Тем не менее Святой престол не намерен отказываться от своей миротворческой миссии и старательно об этом напоминает. Примечательно, что после поездки господина Дзуппи в Китай обсуждать украинское урегулирование в Москву на следующей неделе поедет глава МИД КНР Ван И.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посланник папы римского по украинскому урегулированию, председатель Конфедерации итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP Посланник папы римского по украинскому урегулированию, председатель Конфедерации итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Ватикан остается одним из тех немногих адептов идеи мирного урегулирования российско-украинского конфликта, которые с наступлением осени не оставили попыток приблизить окончание боевых действий. В момент, когда большинство сторонников немедленного прекращения огня — от Индонезии до Африканского союза — фактически поставили на паузу призывы к Москве и Киеву сесть за стол переговоров, посланник папы римского Маттео Дзуппи отправился в Китай, чтобы найти там единомышленников по подходу к идее установления мира в центре Европы. Как сообщила пресс-служба Святого престола, намеченный на 13–15 сентября визит посланца Ватикана в Пекин станет «еще одним этапом миссии папы римского для поддержки гуманитарных инициатив и поиска путей, которые могут привести к справедливому миру».

По данным итальянских СМИ, перед отъездом кардинал Дзуппи провел консультации с представителями Вашингтона, НАТО и Рима, а также заручился поддержкой главы МИД Италии Антонио Таяни, который заверил, что правительство Джорджи Мелони приветствует любые мирные инициативы, включая ватиканскую. До этого, в июне, посланник папы побывал в Киеве и Москве, а в июле — в Вашингтоне, где встретился с президентом США Джо Байденом. И хотя по итогам этих поездок кардинал Дзуппи сделал вывод, что до мира сторонам еще далеко, он пообещал не отказываться от дальнейшей деятельности.

Выбор Пекина в качестве пункта назначения для очередного визита папского посланника не выглядит очевидным.

С одной стороны, Китай также выдвигал мирные инициативы в отношении украинского урегулирования, а спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй наносил визиты в Киев, Москву и европейские столицы с целью прощупать возможные контуры установления мира. С другой, сегодня Ватикан — единственное государство в Европе, признающее Тайвань и имеющее дипломатические отношения с островом, который Китай считает своей неотъемлемой частью.

А потому говорить о тесных связях и взаимопонимании между Святым престолом и Пекином не приходится. Напротив, их отношения остаются натянутыми, а самая статусная встреча, происходившая когда-либо между их представителями, состоялась в 2020 году на полях Мюнхенской конференции по безопасности — между архиепископом Полом Галлахером и министром иностранных дел Ван И.

По данным западных СМИ, в Пекине у господина Дзуппи запланированы встречи с «высшими руководителями» Китая, включая премьера Госсовета Ли Цяна. Правда, МИД КНР, подтвердивший переговоры, несмотря на отсутствие дипотношений между странами, упомянул лишь о запланированном контакте с Ли Хуэем. «Что касается Украины, то Китай всегда был привержен продвижению мирных переговоров. Мы готовы работать со всеми сторонами и продолжать играть конструктивную роль в содействии деэскалации и охлаждению ситуации»,— заявила представитель внешнеполитического ведомства страны Мао Нин.

В любом случае, как отмечают западные СМИ, даже если все ограничится переговорами двух посланников по Украине (хотя три дня визита подразумевают, очевидно, более обширную программу), факт стремления объединить усилия или как минимум сверить часы двух игроков, настроенных друг к другу не самым позитивным образом, уже говорит о многом.

Примечательно, что незадолго до визита и Ватикан, и Пекин столкнулись с неприязненными заявлениями в свой адрес со стороны Киева. Так, в конце августа папа римский Франциск, общаясь по телемосту с российской католической молодежью, назвал своих собеседников из РФ «наследниками великой России: великой России святых правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, большой культуры и большой человечности». Понтифик также призвал молодежь никогда не отказываться от наследия «великой матушки России». В Киеве такие слова вызвали неподдельный гнев, а папу обвинили в поддержке российского «империализма».

Китай же в нынешнем конфликте всегда воспринимался Западом и Украиной (хотя публично Киев старается обходить этот момент) союзником России. Поэтому к мирным усилиям КНР союзники изначально относились с опаской, не отказываясь от услуг Пекина и одновременно призывая его внести вклад в урегулирование на условиях Киева.

Ситуация усугубилась несколько дней назад, когда советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что такие страны, как Индия, Турция и Китай, «зарабатывают на войне» и имеют «слабый интеллектуальный потенциал».

Пекин потребовал от Киева разъяснений, а господин Подоляк поспешил заверить, что его слова вырвали из контекста. Причем якобы по вине России, которая специально препарировала его высказывание.

Так или иначе, Маттео Дзуппи, в отличие от своего начальника, в выражениях, которые могли бы задеть какую-либо из сторон, замечен не был. Более того, накануне вылета в Китай он заявил, что путь к миру должны определять украинцы и он «не может быть навязан кем-либо». И хотя Святой престол не отказывался от глобальной цели добиться урегулирования, идти к нему Ватикан решил постепенно, сосредоточившись на гуманитарных аспектах конфликта. В частности, в Пекине речь пойдет о схемах по возвращению домой военнопленных и украинских детей, оказавшихся в России в результате боевых действий. «Надежда состоит в том, чтобы… плести сложную паутину мира»,— загадочно прокомментировал кардинал содержание своей миссии.

Визит кардинала Дзуппи показывает, что Ватикан собирается скоординировать свои усилия по достижению мира на Украине с Китаем.

При этом 13 сентября стало известно, что в начале следующей недели в Москву приедет глава МИД КНР Ван И. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, среди прочего у китайского дипломата «состоится обмен мнениями по вопросу украинского урегулирования» с Сергеем Лавровым. Кроме того, известно, что осенью также должна пройти встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые наверняка уделят внимание и конфликту на Украине. Не исключено, что посредничество Ватикана может стать частью усилий той группы стран, которые выступают за скорейшее начало миротворческого процесса.

Алексей Забродин