МИД Польши анонсировал начало работы группы по оценке ущерба от СССР в 40-е годы

Специальная рабочая группа на следующей неделе начнет оценку ущерба, который понесла Польша по вине СССР во время Второй мировой войны. Об этом агентству РАР сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

«19 и 20 сентября состоится конференция, в ходе которой официально начнет работу группа, изучающая размер потерь, понесенных Польшей со стороны СССР в 1939–1945 годах»,— сообщил господин Мулярчик.

По словам Аркадиуша Мулярчика, историки уже начали собирать данные по этому вопросу в архивах и библиотеках, чтобы составить доклад о понесенных потерях. Он добавил, что начать работу раньше затрудняла «зависимость Польши от Советского Союза после Второй мировой войны».

В 2022 году в Польше составили доклад о понесенном ущербе по вине Германии. После этого МИД страны направил в Берлин ноту с требованием репараций в размере $1,3 трлн. В ответ правительство Германии заявило о нежелании обсуждать этот вопрос, поскольку в 1953 году Польша официально отказалась от выплат.

В июне Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Польша до осени подготовит отчет о репарациях, которые потребует с России. В октябре 2022 года в МИДе республики также говорили о работе над подобным докладом, после публикации которого страна потребует от России выплат.

Петр Бузлаев