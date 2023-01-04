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Коммерсантъ FM
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Германия отказалась от переговоров о выплате Польше репараций

Правительство Германии выпустило ноту, в которой говорится об отказе вести переговоры с Польшей о выплате ей репараций за ущерб в ходе Второй мировой войны. Эту ноту получил МИД Польши. 3 января Польша направила заявление в ООН с просьбой помочь получить от Германии выплату военных репараций.

«28 декабря 2022 года МИД ФРГ дал ответ на ноту МИД Польши от 3 октября 2022 года. Нота была доставлена в МИД Польши 3 января 2023 года. По мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше остается закрытым, и правительство ФРГ не намерено вести переговоры по этому вопросу»,— говорится в сообщении польского МИДа.

Власти Польши оценивают размер ущерба со стороны Германии в ходе Второй мировой войны в 6,2 трлн злотых ($1,3 трлн). Нота с требованием выплатить эту сумма была подписана главой МИД Польши Збигневом Рау 3 сентября.

Власти Польши требуют от Германии компенсацию военного ущерба с 2017 года, с тех пор, как была создана специальная парламентская комиссия по вопросу получения репараций. Помимо выплаты репараций, власти Польши требуют возместить ущерб жертвам агрессии и немецкой оккупации и членам их семей.

Анастасия Ларина

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