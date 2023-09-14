Полет назад в будущее

Группа «Аэрофлот» рассчитывает перевезти как минимум 47 млн человек по итогам 2024 года, что на 2,6% выше показателей 2021 года и на 22,5% ниже 2019 года. В этом году, по словам главы «Аэрофлота» Сергея Александровского, план составляет 45 млн пассажиров. Собеседники “Ъ” в других авиакомпаниях более сдержаны в прогнозах, но в целом также рассчитывают на продление восстановительных трендов. Эксперты считают исчерпанным потенциал международных направлений, а рост внутренних перелетов, на которые приходится 80% пассажиропотока, будет зависеть от доступности билетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

План группы «Аэрофлот» по пассажиропотоку по итогам 2024 года составляет не менее 47 млн человек, рассказал журналистам в ходе ВЭФ глава группы Сергей Александровский. Это на 2,6% выше показателей 2021 года, когда авиакомпании группы перевезли 45,8 млн пассажиров, и на 22,5% ниже уровня допандемийного 2019 года (60,7 млн). В 2022 году группа «Аэрофлот» перевезла 40,7 млн пассажиров, а в этом планирует 45 млн (рост на 10,5%). Как сообщили в Росавиации 7 сентября, в январе—августе российские авиакомпании увеличили перевозки на 12%, до 70,8 млн пассажиров. Таким образом, прогнозы «Аэрофлота» на этот год совпадают с общеотраслевой динамикой.

Виталий Савельев, глава Минтранса, 12 сентября: «Давайте мы закончим этот год в пределах 100 млн пассажиров… если нам это удастся, мы из этого будем исходить».

В S7 “Ъ” сообщили, что в этом году не ожидают роста своего пассажиропотока, «он останется примерно на уровне прошлого года». Собеседник “Ъ” в другой крупной компании отметил, что «разделяет оптимистичный настрой национального перевозчика на год вперед», но в прогнозах исходит из «задачи минимум по сохранению текущих перевозок».

В Smartavia рассказали, что планируют перевезти чуть меньше 4 млн пассажиров, что выше уровня двух предыдущих лет. По «осторожным прогнозам» перевозчика на 2024 год, пассажиропоток может сохраниться на уровне текущего года. Замедлить динамику может «непредсказуемость общей обстановки». В Azur Air планируют перевезти 2,1 млн пассажиров, что примерно соответствует уровню 2022 года. Говорить об итогах 2024 года преждевременно, добавили там, «но загрузка кресел у нас и так одна из самых высоких в отрасли, около 97%».

Как отметил Сергей Александровский, ожидаемое соотношение международных (МВЛ) и внутрироссийских (ВВЛ) перевозок группы в 2023 и 2024 годах составит 20% и 80% соответственно. Такая пропорция в авиаотрасли сохраняется с «постковидного» 2021 года. До потери существенной части зарубежных направлений в докризисном 2019 году на зарубежные рейсы группы пришлось почти 45% пассажиров (27 млн человек), в том числе 19,2 млн человек — на сам «Аэрофлот».

В 2022 году авиакомпании РФ перевезли 95 млн человек, что сопоставимо с уровнями 2014–2015 годов. Но тогда доля международного сегмента составляла 45–50%.

Сейчас директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин не видит предпосылок для роста числа зарубежных пассажиров. На фоне ситуации с курсом валют и удорожанием зарубежных поездок существенного изменения структуры авиаперевозок не ожидает и другой собеседник “Ъ” в экспертном сообществе. На сегодня у РФ есть прямое сообщение с 37 странами, при этом российские авиакомпании, по данным Росавиации, летают в 24 из них.

Похожее соотношение авиаперевозок внутри страны наблюдается в Китае, отмечает источник “Ъ”. Но с учетом меньшего объема российского рынка экономика авиакомпаний складывалась до 2022 года из возможности зарабатывать на международных перевозках, «часто субсидируя за их счет некоторые внутренние рейсы». Сейчас для обеспечения общей маржинальности без масштабного субсидирования авиаотрасли, считает он, «тарифы на внутреннем рынке неизбежно будут расти». Потенциальным сдерживающим фактором может послужить падение покупательской способности, заключает он. Сергей Александровский на ВЭФ отметил, что рост цен на билеты «Аэрофлота» ожидается на уровне инфляции при условии отсутствия «экстремального роста других расходов — керосина, аэропортовых расходов, ставок лизинга и других».

Минтранс ожидает в этом году пассажиропоток на уровне 101 млн человек. АКРА прежде ожидало в инерционном сценарии 85–95 млн пассажиров при условии субсидирования отрасли в объеме до 100 млрд руб., хотя фактически авиакомпании получат около 57 млрд руб. По словам господина Гущина, лучшая динамика оказалась возможной благодаря сочетанию факторов: «Мы видим сохранение покупательской способности пассажира, переориентацию на внутреннюю маршрутную сеть и адаптацию к турбулентности 2022 года перевозчиков, которые успели раскатать новые маршруты». Пока, констатирует он, сложно сказать, продлится ли эта тенденция в 2024 году.

Айгуль Абдуллина, Наталья Скорлыгина, Владивосток