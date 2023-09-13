Citigroup объявила о масштабной реструктуризации

Сегодня, 13 сентября, американская финансовая корпорация Citigroup объявила о планах реструктуризации. До этого у корпорации было два крупных подразделения: первое работало с институциональными клиентами, второе специализировалось на розничном банкинге и управлении частными капиталами. Теперь подразделений будет пять: работа с корпоративными и институциональными клиентами, розничный банкинг, управление частными капиталами, сервисы обработки трансакций, операции на рынках. Financial Times уже назвала это самой масштабной реструктуризацией в истории Citigroup за последние 15 лет.

Генеральный директор корпорации Джейн Фрейзер заявила, что в рамках реструктуризации в Citi будут устранены многие промежуточные уровни управления. Все руководители пяти подразделений будут подотчетны непосредственно генеральному директору. Еще одно изменение — упрощение системы международных подразделений Citi: теперь все они будут подотчетны директору по международному бизнесу. Как говорится в заявлении Citi, эти существенные изменения в организационной модели «позволят привести структуру в полное соответствие с бизнес-стратегией и упростят банк». Госпожа Фрейзер отметила, что реструктуризация, скорее всего, приведет к существенному сокращению рабочих мест, не вдаваясь при этом в детали.

Ранее уже появлялась информация о планах Citi провести реструктуризацию. Эксперты и инвесторы ждали изменения и упрощения структуры с момента назначения госпожи Фрейзер генеральным директором в 2021 году.

Яна Рождественская