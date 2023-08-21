FT: Citigroup может разделить подразделение институциональных клиентов на три

Как сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные источники, руководство Citigroup рассматривает возможность дробления подразделения по работе с институциональными клиентами (ICG) на три части. После этого глава каждой из них будет отчитываться напрямую перед генеральным директором Джейн Фрейзер, что даст ей больше власти в компании, утверждает газета.

ICG — едва ли не ключевое подразделение Citigroup. По итогам 2022 года на него пришлось три четверти чистой прибыли компании, составившей $14,8 млрд. Оно же генерирует и больше половины выручки банка. По итогам прошлого года объем его доходов составил порядка $41 млрд.

Согласно плану госпожи Фрейзер, ICG может быть разделено на три ключевых сегмента: корпоративный и инвестиционный банкинг, операции на глобальных рынках и сопровождение сделок. Поводом для изменения структуры банка послужило решение Пако Ибарры покинуть должность главы ICG в середине 2024 года. Вместо того чтобы искать ему преемника, банк может разделить подконтрольное ему подразделение, де-факто просто превратив уже существующие отделы ICG в самостоятельные подразделения. При этом возглавлять их будут нынешние же главы соответствующих отделов.

В случае одобрения плана это будет крупнейшая реструктуризация бизнеса Citigroup за последние 15 лет. В самой Cititgroup слухи о готовящемся дроблении ICG не комментируют.

Кирилл Сарханянц