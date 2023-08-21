Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

FT: Citigroup может разделить подразделение институциональных клиентов на три

Как сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные источники, руководство Citigroup рассматривает возможность дробления подразделения по работе с институциональными клиентами (ICG) на три части. После этого глава каждой из них будет отчитываться напрямую перед генеральным директором Джейн Фрейзер, что даст ей больше власти в компании, утверждает газета.

ICG — едва ли не ключевое подразделение Citigroup. По итогам 2022 года на него пришлось три четверти чистой прибыли компании, составившей $14,8 млрд. Оно же генерирует и больше половины выручки банка. По итогам прошлого года объем его доходов составил порядка $41 млрд.

Согласно плану госпожи Фрейзер, ICG может быть разделено на три ключевых сегмента: корпоративный и инвестиционный банкинг, операции на глобальных рынках и сопровождение сделок. Поводом для изменения структуры банка послужило решение Пако Ибарры покинуть должность главы ICG в середине 2024 года. Вместо того чтобы искать ему преемника, банк может разделить подконтрольное ему подразделение, де-факто просто превратив уже существующие отделы ICG в самостоятельные подразделения. При этом возглавлять их будут нынешние же главы соответствующих отделов.

В случае одобрения плана это будет крупнейшая реструктуризация бизнеса Citigroup за последние 15 лет. В самой Cititgroup слухи о готовящемся дроблении ICG не комментируют.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...