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Коммерсантъ FM
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Грузии не до баз

Минобороны республики обвинило оппозиционный телеканал в распространении дезинформации

В Грузии разразился скандал, спровоцированный наиболее влиятельной оппозиционной телекомпанией «Мтавари архи» («Главный канал»). По словам ее информированных источников, в 2021 году США предлагали разместить на территории закавказской республики военную базу. В Минобороны Грузии в среду заявили, что «указанная информация распространяется политически предвзятым лицом, что затем используется отдельными СМИ и политически ангажированными лицами для проведения кампании дезинформации». С опровержением выступило и американское посольство.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

О том, что грузинские власти ответили отказом на якобы поступившее от министра обороны США Ллойда Остина предложение разместить американскую военную базу, сообщила телекомпания «Мтавари архи», близкая к экс-президенту Михаилу Саакашвили. По словам неназванных «достоверных источников», глава оборонного ведомства США сделал такое предложение в ходе рабочего визита в Тбилиси в октябре 2021 года. В коммюнике по итогам той поездки было сказано, что Пентагон обещал Министерству обороны Грузии «существенную помощь в модернизации вооруженных сил». Но военная база не упоминалась ни в этом документе, ни на пресс-конференции генерала Остина.

В посольстве США в Грузии в среду вечером выступили с опровержением этой информации. А Минобороны Грузии дало понять: сообщение «Мтавари архи» стоит считать очередным проявлением информационной войны, развернувшейся между правящей партией «Грузинская мечта» и партией Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в преддверии парламентских выборов 2024 года. «Указанная информация распространяется политически предвзятым лицом, что затем используется отдельными СМИ и политически ангажированными лицами для проведения кампании дезинформации»,— говорилось в заявлении ведомства. И отмечалось: речь идет о «полной лжи».

Между тем обращала на себя внимание реакция лидеров правящей партии. Председатель «Грузинской мечты», экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе максимально уклончиво ответил на вопрос, действительно ли грузинские власти отказали США в предложении разместить военную базу. «А разве (американская.— ") военная база защитит? Защитой может стать лишь "зонтик" членства в НАТО»,— сказал он. В том же духе ответил и генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе: «Если наши партнеры такие уж смелые, то лучше пусть примут Грузию в НАТО. Мы устали от разговоров об "открытых дверях альянса для Грузии"».

Ни в первом, ни во втором заявлении первых лиц не было прямого опровержения информации «Мтавари архи».

Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили сказал «Ъ», что для столь глубокого «военного вхождения на Кавказ» Вашингтону пришлось бы согласовывать этот вопрос в первую очередь с Турцией, «всегда ревностно относящейся к появлению у американцев альтернативных точек опоры в регионе». Кроме того, пришлось бы учесть неминуемо негативную реакцию России и Ирана. «Готовы ли США к столь кардинальному шагу, меняющему всю геополитику региона? Думаю, что нет»,— предположил господин Аладашвили.

При этом эксперт информационно-аналитического издания Nation.ge Давид Авалишвили напомнил «Ъ»: у американцев уже есть «аэродром подскока» на бывшей российской военной базе Вазиани близ Тбилиси. И хотя этот объект действует под «крышей» программы НАТО по «обучению, оснащению и совместным тренировкам» с силами обороны Грузии, Пентагон, как уверен собеседник «Ъ», «в любое время может воспользоваться этим аэродромом — одним из лучших в военном отношении на Южном Кавказе».

Для дальнейшего сближения с Евросоюзом Грузии рекомендуют отдаляться от России

Эксперт также напомнил о событиях после начала военной операции РФ на Украине: согласно данным, подтвержденным проправительственными депутатами из фракции «Сила народа», в конце февраля 2022 года посол США в Тбилиси Келли Дегнан в ходе встречи с премьером Ираклием Гарибашвили от имени администрации США предлагала поставить Грузии современное американское оружие. В обмен грузинская сторона должна была бы отдать Украине имеющееся у нее оружие советского производства. Однако госпожа посол получила категорический отказ. Ираклий Гарибашвили публично сказал после той встречи, не вдаваясь в детали, что Грузия «не обладает никакими гарантиями безопасности, не являясь членом НАТО».

По словам Давида Авалишвили, «на таком фоне и с учетом общей политики Тбилиси по отношению к Москве» (в том числе очень значительных экономических бонусов от сотрудничества с Россией) «очень маловероятно согласие Грузии на военную базу, если такое предложение действительно было озвучено Пентагоном».

Георгий Двали, Тбилиси

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