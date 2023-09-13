Чистая прибыль Inditex за полугодие взлетела на 40%

По итогам полугодия чистая прибыль одного из крупнейших ритейлеров в мире — компании Inditex выросла на 40%, превысив прогнозы аналитиков. Чистая прибыль испанской компании, владеющей сетями магазинов Zara, Bershka, Massimo Dutti и другими, составила €2,5 млрд, в то время как аналитики ожидали €2,38 млрд.

Продажи Inditex за отчетный период выросли на 13,5% и составили €16,9 млрд. Показатель валовой маржи достиг 58,2%, показатель EBITDA вырос на 15,7%, до €4,7 млрд, EBIT — на 30,2%, до €3,2 млрд. За минувшие шесть месяцев компания вышла на 20 новых для нее рынков. При этом продажи выросли, несмотря на то что во втором квартале компания сократила число своих магазинов в мире с 5801 до 5745.

Самая высокая доля продаж пришлась на бренд Zara. Продажи бренда выросли на 13,1% по сравнению с первым полугодием предыдущего года и составили €12,4 млрд. Продажи Massimo Dutti выросли на 16,8%, до €842 млн, Bershka — на 12,3% до €1,2 млрд.

Самым крупным рынком для Inditex остается Европа (исключая Испанию), на которую пришлось 47,8% продаж компании. Годом ранее в аналогичный период эта доля составляла 46,3%. Второй по величине рынок — Северная и Южная Америка с долей продаж 19,4%.

Между тем акции Inditex в Европе реагируют на публикацию отчетности падением на 1,2%. С начала текущего года акции компании выросли на 38%.

О результатах ритейлера за 2022 финансовый год читайте в материале «Ъ» «Inditex и H&M сталкиваются с трудностями и ростом».

Алена Миклашевская