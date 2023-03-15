Inditex и H&M сталкиваются с трудностями и ростом

Группа Inditex закончила 2022 год с рекордной прибылью. Предварительные данные по выручке за квартал представил и ее главный конкурент компания H&M — она закончила его менее успешно. Обе компании выигрывают от восстановления торговли после пандемии и при этом сталкиваются с ростом цен на сырье, снижением покупательной способности клиентов и конкуренцией с производителями еще более дешевой одежды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сегодня, 15 марта, испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и др. и являющаяся крупнейшим в мире ритейлером одежды, представила отчетность за четвертый квартал и 2022 финансовый год, завершившийся в конце января.

Инвесторы особенно внимательно присматривались к нынешним результатам Inditex, так как это первый год, когда ею руководит Марта Ортега Перес, дочь основателя группы Амансио Ортеги.

Выручка компании за год выросла на 18%, составив €32,6 млрд. Тем самым она также оказалась на 15% выше уровня допандемийного 2019 года. Inditex закончила год с рекордной выручкой в €4,1 млрд, в сравнении с 2021 годом она выросла на 27%. Квартальная выручка компании увеличилась на 13%, до €9,5 млрд, а чистая прибыль — на 37%, до €1 млрд. Акции компании выросли после публикации отчетности на 1,4%.

Сегодня же главный конкурент Inditex — шведская компания H&M — опубликовала предварительные данные по продажам в первом квартале (.pdf), закончившемся в конце февраля. Ее выручка выросла на 12%, составив 54,9 шведской кроны ($5,3 млрд). H&M представит полную финансовую отчетность за квартал 30 марта. Данные по продажам оказались хуже ожиданий аналитиков, так что акции H&M на Стокгольмской бирже упали в среду на 8,4%.

В последнее время компания стабильно показывает худшие результаты, чем ее конкурент. В 2022 году чистая прибыль компании упала на 68%, до $346 млн, а выручка была на 4% ниже допандемийного 2019-го.

Сейчас H&M проводит реструктуризацию, о которой было объявлено в ноябре,— она должна сэкономить компании $190 млн в год. В частности, она сократила 1,5 тыс. сотрудников.

Обе компании выигрывают от оживления торговли в условиях снятия ковидных ограничений, действовавших в 2021 году. При этом обе они сталкиваются с ростом цен на сырье и снижением покупательной способности клиентов в условиях инфляции.

Еще один фактор давления на лидеров рынка — усиливающаяся конкуренция со стороны таких компаний, как китайская Shein, производящих еще более дешевую и быстро меняющуюся одежду, чем Inditex и H&M. Особенно сильно это бьет по H&M, ведь, в отличие от портфеля Inditex, в котором есть бренды одежды более высокой ценовой категории, ассортимент шведской компании исключительно бюджетен.

«Inditex лучше выдерживает рост цен, так как ее клиенты менее чувствительны к ценам, в то время как H&M находится в состоянии более прямой конкуренции с более дешевыми игроками, такими как Shein»,— считает аналитик по сектору розничной торговли банка Barclays Николас Чэмп.

Яна Рождественская