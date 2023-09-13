Ford обновил семейство пикапов F-150

Компания Ford обновила семейство пикапов F-150 — рестайлинг коснулся всех модификаций, включая «заряженные» Raptor и Raptor R.

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Автомобили получили переработанные фары, иные бампера и новую решетку радиатора, рисунок которой отличается от модификации к модификации. Особенностью обновленного пикапа стала система Pro Access Tailgate, которая включает в себя распашную (на 37, 70 или 100 градусов) дверцу в заднем борту для погрузки мелкой поклажи. Также предусмотрены дополнительные закрытые ящики для мелочей Power Boost.

После рестайлинга Ford F-150 получил 12-дюймовую цифровую панель приборов, проекционный дисплей, расширенный перечень электронных ассистентов водителя, светодиодные фары, мультимедиа Sync 4, фирменный полуавтопилот BlueCruise и ряд другого оборудования. Часть оснащения включена в базовую комплектацию, часть предложена в качестве опции. Технически модель не изменилась, не считая отказа от 3,3-литрового атмосферного бензинового двигателя V6.

Обновленный Ford F-150 уже доступен для клиентов в Северной Америке, но отдельное оборудование для пикапа в качестве опции появится только с весны 2024 года.

Максим Вершинин

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