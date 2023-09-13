Фигуры путти вернут на фасад особняка Урусова в Петербурге в 2024 году

Четыре фигуры путти, демонтированные с особняка Урусова на Литейном проспекте, вернутся на лицевой фасад здания в 2024 году. Сейчас скульптуры находятся в реставрационной мастерской, сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП

В ведомстве уточнили, что архитектурные элементы требуют деликатной корректировки скульптурной пластики, которая была сильно искажена в ходе многочисленных ремонтов.

«Ножки путти утратили характерные для детских фигур пропорции. Специалисты также уточнят пластику рук, «замыленную» ремонтными накрывками, приведут в порядок лица и волосы скульптур»,— отметили в пресс-службе.

Документация на реставрацию и ремонт лицевых и дворовых фасадов памятника регионального значения «Особняк П.А. Урусова» была разработана КГИОП в 2020 году.

В 2022-2023 годах архитектурный облик фасадов был восстановлен с использованием исторических материалов, в том числе авторских чертежей архитектора Льва Вендрамини.

Здание включено в список реставрации фасадов 255 жилых домов (объектов культурного наследия). Работы ведутся за счет городского бюджета.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на ремонт ограды Румянцевского сада выделили 39,7 млн рублей.

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