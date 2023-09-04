На ремонт ограды Румянцевского сада выделили 39,7 млн рублей

СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» объявило конкурс на ремонт ограды Румянцевского сада на Университетской набережной Васильевского острова. Соответствующая карточка опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Начальная (максимальная) цена контракта — 39,7 млн рублей. За эту сумму подрядчику будет необходимо выполнить каменные и малярные работы. Также в списке значится металлодекор, художественное литье и антикоррозийные мероприятия.

Закончить реставрацию необходимо до 1 декабря 2023 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 сентября. Итоги подведут 21 сентября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге определили подрядчика для выполнения работ по разработке проектной документации и строительству парка для электробусов в производственной зоне «Ржевка» в Красногвардейском районе города.

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