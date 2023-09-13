Министр ВВС США Кендалл призвал готовиться к войне с Китаем

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл призвал США оптимизировать силы и быть готовым к вооруженному конфликту с Китаем. Министр отметил, что КНР уже 20 лет наращивает военную мощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрэнк Кендалл

Фото: Edgar Su / Reuters Фрэнк Кендалл

Фото: Edgar Su / Reuters

«Мы должны быть готовы к войне, в которой у нас еще нет опыта»,— сообщил министр ВВС США. Китай стремительно развивает свое вооружение на протяжении последних 20 лет, и сейчас он стал основной проблемой»,— отметил господин Кендалл.

Министр предупредил, что если возможности США окажутся недостаточными «для сдерживания китайской агрессии против Тайваня или где-либо еще», то может начаться война. Однако господин Кендалл отметил, что «война не является неизбежной». Министр указал на необходимость модернизации Военно-воздушных и Космических сил США и уточнил, что Китай создал и совершенствует аэрокосмические силы и силы стратегической поддержки, призванные обеспечить информационное доминирование в киберсфере.

Спецслужбы США отмечают, что все больше граждан Китая пытаются проникнуть на военные базы США. За последние года было зафиксировано более 100 случаев.

29 июля власти США выделили Тайваню безвозмездную помощь для закупки американского оборудования и военной подготовки на сумму до $345 млн. 31 августа администрация президента США Джо Байдена одобрила выделение Тайваню еще $80 млн для закупки военной техники.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чем Тайвань не Украина».

Александра Горошилова