Шесть человек пострадали при атаке БПЛА на Ростовскую область
10.10.2026, 08:54
Шесть человек пострадали при атаке беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram.
Двоим ростовчанам медики оказали помощь на месте. Четверых доставили в больницы и после обработки ран отправили на амбулаторное лечение. В медучреждениях остаются два человека в состоянии средней тяжести. Одному раненому врачи оказывают экстренную хирургическую помощь.
По данным губернатора, ночью 10 октября над Ростовской областью было уничтожено более 100 беспилотников. Были повреждены несколько многоэтажных и частных домов в Ростове, в Батайске — незаселенная новостройка.
Два судна повреждены в Азове. По предварительным данным, пострадавших и погибших на борту нет. Экстренные службы продолжают работать на местах происшествий и тушат возгорание на складских проммощностях. Движение поездов по железнодорожному мосту восстановлено.