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Коммерсантъ FM
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Администрация Байдена одобрила выделение $80 млн Тайваню на закупку вооружения

Администрация президента США Джо Байдена одобрила выделение $80 млн на закупку вооружения Тайваню в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF), пишет Reuters со ссылкой на документ, направленный в Конгресс.

В уведомлении говорится, что выделенные средства направят на «укрепление потенциала самообороны Тайваня», а также модернизации сил безопасности на море.

В рамках программы FMF предоставляется безвозмездная помощь иностранным правительствам на закупку американского оборудования и военную подготовку. Reuters отмечает, что, как правило, программа используется для помощи «суверенным государствам». Китай считает Тайвань своей территорией.

29 июля президент США Джо Байден объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму до $345 млн. В пакет войдут, в частности, переносные зенитные ракетные комплексы, ракеты и средства разведки. МИД КНР раскритиковал решение и призвал Вашингтон придерживаться принципа «одного Китая» и прекратить продавать оружие Тайваню.

Лусине Баласян

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