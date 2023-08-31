Администрация Байдена одобрила выделение $80 млн Тайваню на закупку вооружения

Администрация президента США Джо Байдена одобрила выделение $80 млн на закупку вооружения Тайваню в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF), пишет Reuters со ссылкой на документ, направленный в Конгресс.

В уведомлении говорится, что выделенные средства направят на «укрепление потенциала самообороны Тайваня», а также модернизации сил безопасности на море.

В рамках программы FMF предоставляется безвозмездная помощь иностранным правительствам на закупку американского оборудования и военную подготовку. Reuters отмечает, что, как правило, программа используется для помощи «суверенным государствам». Китай считает Тайвань своей территорией.

29 июля президент США Джо Байден объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму до $345 млн. В пакет войдут, в частности, переносные зенитные ракетные комплексы, ракеты и средства разведки. МИД КНР раскритиковал решение и призвал Вашингтон придерживаться принципа «одного Китая» и прекратить продавать оружие Тайваню.

Лусине Баласян