В Петербурге запускают в продажу ограниченный тираж «Подорожников»

Ограниченную партию «Подорожника» с новыми вариантами оформления начнут продавать в кассах петербургского метро с 14 сентября. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУП Петербургский метрополитен Фото: Пресс-служба ГУП Петербургский метрополитен

Эксклюзивный тираж посвящен 320-летию Санкт-Петербурга. На проездных изображено Адмиралтейство и Дворцовая площадь, сфотографированная из арки Главного штаба.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 1 сентября в Петербурге в продажу поступили 100 тыс. «Подорожников» с двумя эксклюзивными дизайнами тиражом по 50 тыс. экземпляров.

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