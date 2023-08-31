К юбилею Петербурга запустят продажу «Подорожников» с новым дизайном

Начиная с 1 сентября в Санкт-Петербурге в продажу поступят 100 тыс. «Подорожников» с двумя эксклюзивными дизайнами тиражом по 50 тыс. экземпляров, сообщили в комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Макеты карт разработаны в соответствии с официальным брендбуком, который комитет по культуре представил к 320-летию Петербурга. При создании одного из них использован снимок петербургского фотографа Андрея Михайлова.

Как пояснили в комтрансе, новые «Подорожники» можно будет приобрести во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок». Эксклюзивные тиражи будут выпускать в течении всего юбилейного года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Подорожник» стал вторым по популярности способом оплаты проезда в Петербурге.

Елизавета Цветкова

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