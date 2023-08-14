В Самаре произошел пожар в баре на ул. Стара-Загора

Пожар в здании, где ранее располагался бар, начался в Самаре в понедельник днем. Сообщение о происшествии в доме на ул. Стара-Загора 165, «б», поступило на пульт оперативных служб в 13:00 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«Горит кровля неэксплуатируемого здания на площади 120 квадратных метров. Работают 6 единиц техники, 25 человек»,— говорится в сообщении.

Никто не погиб и не пострадал. Пламя было локализовано в 13:44 (MSK+1).

Ранее в районе Бахиловой Поляны был локализован пожар на площади 9,4 га. Огнеборцы пытались справиться с пламенем с субботы.

Георгий Портнов