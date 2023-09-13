Минобороны: поврежденные ракетной атакой ВСУ военные корабли восстановят

Министерство обороны России сообщило, что поврежденные в ночь на 13 сентября в ходе атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь военные корабли Черноморского флота будут восстановлены. В ведомстве рассказали, что всего пострадали два корабля, их тип и названия ведомство не раскрывает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Два корабля Военно-Морского Флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе в Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара Киева 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов»,— сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.

Ракетный удар по Севастополю был нанесен в ночь на 13 сентября. По данным Минобороны РФ, ВСУ атаковали десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе, повредив два корабля, находящиеся на ремонте. Помимо этого тремя безэкипажными катерами была совершена атака на отряд кораблей Черноморского флота. Средствами ПВО семь ракет удалось сбить, патрульным кораблем «Василий Быков» были уничтожены все безэкипажные катера. Согласно официальной информации, в результате атаки пострадали 24 человека.

Тип ракет в Минобороны России не указали, однако представители украинского военного командования намекнули, что атаку ВСУ могли осуществить британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов