К кампусу УрФУ в Новокольцовский запустят три автобуса

В район Новокольцовский к кампусу Уральского федерального университета (УрФУ) с 16 сентября запустят общественный транспорт — автобусы № 44, 56 и 65. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в администрации Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сообщали региональные власти, с 14 сентября начинается заселение в университетский кампус в Новокольцовском микрорайоне. Студенты будут жить в новых общежитиях, которые строили к Международному фестивалю университетского спорта, а сейчас их передают УрФУ. В новые общежития должны заселить около 2,5 тыс. студентов.

Ранее студенты УрФУ составляли петицию с просьбой не переселять их в новые общежития. Они опасались, что путь в университет будет слишком долгим, что в самом кампусе не развита инфраструктура, а ежемесячная цена за общежитие слишком высокая.

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