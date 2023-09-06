Заселение в общежития УрФУ в Новокольцовском начнется 14 сентября

Заселение в новые общежития Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском районе начнется 14 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ.

Как сказано в сообщении, в новые общежития заселятся около 2,5 тыс. студентов. По данным сайта университета, предстоящие сроки заселения во все общежития — с 4 по 8 сентября и с 11 по 15 сентября. Списки на заселение студентов размещаются на информационных ресурсах жилищных комиссий институтов и подразделений.

Напомним, для старшекурсников УрФУ учебный год начнется с 18 сентября. Ранее ректор Виктор Кокшаров сообщил, что старые общежития УрФУ будут постепенно ремонтироваться, а где реконструкция невозможна — здания будут сноситься, а не их месте строиться новые.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте