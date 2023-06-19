В УрФУ ответили студентам, встревоженным переездом в общежития Новокольцовского района

Заместитель директора Уральского федерального университета (УрФУ) по образовательной деятельности Елена Авраменко на пресс-конференции успокоила студентов, которые попросили не переселять их из центра города в общежития в Новокольцовском районе Екатеринбурга из-за сложностей с транспортной доступностью.

«Мы всех студентов обеспечим местом проживания. В ближайшие недели вместе с Союзом студентов УрФУ организуем специальные пресс-туры. Вопросы панического характера связаны с отсутствием информации. Через пару недель у студентов будут уже другого рода вопросы: ''А поеду ли я и смогу ли использовать те блага, которые мне предоставит университет?''»,— пояснила госпожа Авраменко.

По ее словам, продолжительность поездки из кампуса в университет составит 15-20 минут. «Даже студенты, которые проживают в пригородах, сейчас больше времени тратят на дорогу, чем тратится на организованное перемещение из кампуса в центр города. Инфраструктура будет подготовлена после спортивных состязаний. Над транспортом работаем. Никого не бросим, все будут учиться»,— отметила она.

Студенты УрФУ составили петицию с просьбой не переселять их в новые общежития 17 июня. Учащиеся опасаются, что путь в университет будет слишком долгим, что в самом кампусе не развита инфраструктура, а ежемесячная цена за общежитие слишком высокая.

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