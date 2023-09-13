Восемь жилых домов пострадали от ракетного удара ВСУ по Севастополю

В результате ракетного удара ВСУ по Севастополю получили повреждения восемь жилых домов, заявил на аппаратном заседании правительства города-героя и. о. замгубернатора Евгений Горлов. Согласно информации губернатора города Михаила Развожаева, в районе завода предварительно пострадало 24 человека, 4 из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Суконникова / ТАСС Фото: Виктория Суконникова / ТАСС

По словам господина Горлова, повреждены кровли, фасады и окна в семи многоквартирных жилых домах и в одном частном.

«С утра организовали обход территории, находящейся рядом с местом происшествия. Управляющая компания фиксирует повреждения. К восстановлению объектов приступят в ближайшее время»,— уточнил чиновник.

Напомним, ночью Украина нанесла ракетный удар по Севастополю. По данным Минобороны РФ, ВСУ атаковали десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе, повредив два корабля, находящиеся на ремонте. Помимо этого тремя безэкипажными катерами была совершена атака на отряд кораблей Черноморского флота. Средствами ПВО семь ракет удалось сбить, патрульным кораблем «Василий Быков» были уничтожены все безэкипажные катера.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Егор Александров, Симферополь