В Петербурге из-за платных парковок могут увеличить штат мировых судей

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении, 13 сентября, одобрили законопроект о расширении аппаратов мировых судей города, передает корреспондент «Ъ-СПб» из Мариинского дворца.

Увеличить штат мировых судей в городе, а именно численность секретарей суда с одного до двух, на 211 должностей предложил губернатор города Александр Беглов. Поправки в городской закон «О мировых судьях Санкт-Петербурга» перед депутатами Законодательного собрания Петербурга представил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко.

В 2024 году для реализации закона, если поправки будут приняты, из городского бюджета будет необходимо выделить 213 млн руб., в 2025 — около 223 млн руб. Эти деньги в том числе пойдут на оплату труда новых специалистов.

Расширение аппаратов мировых судей правительство Петербурга связало с увеличением количества административных правонарушений, связанных с парковкой в неположенном месте и проблемами с их оплатой.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что комитетом по транспорту в 2022 году вынесено 711 тыс. постановлений автомобилистам, которые припарковались в неположенном месте (ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ). Из них 84% штрафов оплачено в срок. В этом же году комитет вынес около 420 тыс. постановлений за неоплату места в зоне платной парковки (68,5% административных штрафов оплачено в срок).

«С учетом расширения зон платных парковок, статистики административных правонарушений за прошедший период и процента своевременно оплаченных штрафов» правительство прогнозирует «значительное» увеличение количество административных дел, связанный с неуплатой штрафов. Это, по мнению Смольного, приведет к увеличению загруженности мировых судей по административным делам в 2-2,5 раза.

«Данные обстоятельства могут повлечь за собой нарушение установленных процессуальных сроков и стать причиной снижения объемов штрафов, взыскиваемых в судебном порядке, так как срок давности привлечения к административной ответственности за неуплату административного штрафа в срок составляет три месяца с момента совершения административного правонарушения», — отмечается в пояснительной записке.

Законопроект о судьях вызвал бурное обсуждение среди депутатов. Парламентариев волновала нынешняя ситуация оплаты парковки: депутаты отметили некорректность работы системы оплаты, а также напомнили о трехдневном сбое в ней. При этом увеличение штата судей депутаты все-таки единогласно поддержали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный объяснил причину сбоев в работе платной парковки.

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Надежда Ярмула