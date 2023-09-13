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Коммерсантъ FM
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Греф не советует россиянам хранить сбережения в твердых валютах

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что лучше не хранить сбережения в твердых валютах, потому что они не приносят доходности. Он посоветовал инвестировать в акции.

«Наверное сейчас я бы не рекомендовал хранить в тех валютах, в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности. И есть инструменты для хеджирования риска, валютного риска — в том числе»,— пояснил он в интервью Наиле Аскер-заде (цитата по ТАСС).

По словам господина Грефа, «сейчас уникальный момент, для того, чтобы выйти из долларов и евро». «Но лучше всего инвестировать в акции, и в наши акции — в частности»,— убежден глава Сбербанка.

Он говорил, что текущий курс рубля очень волатилен и не соответствует фундаментальной стоимости российской валюты. В начала этой недели доллар обвалился на 2,7 руб.— до 95,08 руб./$. Вчера, 12 сентября, рубль продолжил укрепляться: на открытии торгов евро опускался ниже 100 руб., доллар — ниже 93 руб.

Подробности — в публикации «Ъ» «Слова на вес доллара».

Лаура Кеффер

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