В результате ракетной атаки на Севастополь пострадали 24 человека

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, в результате ракетной атаки на город пострадали 24 человека. Среди них четверо находятся в состоянии средней степени тяжести. Он уточнил, что после атаки возник пожар на территории Севастопольского морского завода.

«Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет»,— сообщил господин Развожаев в Telegram-канале.

Как сообщал губернатор, атака со стороны украинских сил произошла примерно в 03:18. Сработала система противовоздушной обороны.

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