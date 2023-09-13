Захарова: Россия никогда не была врагом Армении

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что реакция российской стороны на высказывания властей Армении была вызвана их неточностью и попыткой «подменить факты их отражением». Так она в том числе обосновала приглашение в МИД РФ армянского посла Вагаршак Арутюняна.

«Это не Россия признавала за Азербайджаном права на Нагорный Карабах, это сделали руководство Армении. Это им, народу Армении, решать, как к этому относиться. Но не надо возлагать вину и ответственность за решения, принимаемые в Ереване, на Россию. Не надо в России искать врага. Россия никогда не была врагом Армении и никогда не будет. Никогда не будет»,— сказала госпожа Захарова «РИА Новости» на полях экономического форума.

3 сентября итальянская газета La Repubblica опубликовала интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором он заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой, и допустил уход России из региона. Он также сказал, что российские миротворцы не выполняют условия соглашения от 9 ноября 2020 года, так как они не контролируют Лачинский коридор. Российская сторона сочла слова господина Пашиняна неприемлемыми.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Ввоз тронулся».