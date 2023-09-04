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Коммерсантъ FM
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ТАСС: в Москве недовольны высказываниями Пашиняна о России и Нагорном Карабахе

Москва сочла слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России и ее влиянии на эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе неприемлемыми. Об этом ТАСС заявил дипломатический источник. На прошлой неделе господин Пашинян назвал ошибкой зависимость Армении от России в сфере стратегической безопасности, а также допустил уход России из Нагорного Карабаха.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарий МИД Армении от 31 августа, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки»,— сказал источник ТАСС.

Комментируя слова Никола Пашиняна о возможном выходе России из региона, источник ТАСС заявил, что «Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, причем используя Ереван как средство реализации данной цели». По его словам, Россия не планирует покидать регион. «Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России»,— добавил источник.

Источник дополнил, что Россия считает отношения с Арменией в сферах безопасности и экономики «равноправным, взаимополезным и доказавшим свою эффективность партнерством», а не зависимостью.

Источник ТАСС также заявил, что военный конфликт осени 2020 года между Арменией и Азербайджаном стал «следствием необдуманных и провокационных шагов армянского руководства». Среди таких шагов источник назвал заявления армянской власти о том, что Нагорный Карабах принадлежит Армении, и участие армянских властей в инаугурации президента региона.

«Это в значительной степени обесценило договоренности, достигнутые сторонами по линии Минской группы ОБСЕ. Если бы не вмешательство России и лично президента Владимира Путина, итоги боевых действий были бы еще более плачевными»,— сказал источник.

3 сентября в итальянской газете La Repubblica было опубликовано интервью Никола Пашиняна. В нем господин Пашинян заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой. Он также сказал, что российские миротворцы не выполняют условия соглашения от 9 ноября 2020 года, так как они не контролируют Лачинский коридор, который перекрыл Азербайджан в декабре 2022 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Карабах охватили протестные нестроения».

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