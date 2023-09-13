Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минздрав зафиксировал снижение смертности от рака в РФ

Смертность населения России от злокачественных новообразований снизилась почти на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Нам удалось снизить на 14% одногодичную летальность больных со злокачественными новообразованиями, на 5,6% — смертность населения от злокачественных новообразований по сравнению с 2018 годом»,— отчитался господин Мурашко перед участникам VI Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни». Это, по словам министра, произошло в том числе благодаря тому, что в России выросло применение противоопухолевой лекарственной терапии, включая таргетные препараты, за счет средств ОМС. По его данным, рост составил за пять лет 63,6%.

Михаил Мурашко также подчеркнул, что в стране растет показатель удельного веса онкологических заболеваний, выявленных на ранних стадиях,— он уже приближается к 60%.

Отметим, глобальная заболеваемость онкологическими заболеваниями у людей моложе 50 лет увеличилась на 79% в период с 1990 по 2019 год, а число смертей от этих болезней за тот же период выросло на 27,7%. К таким выводам пришли авторы статьи, опубликованной в BMJ Oncology. Также они сообщают, что в 2019 году в этой возрастной группе рак молочной железы, трахеи, легких, желудка и колоректальный рак оказались ответственны за большую часть смертей.

Наталья Костарнова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...