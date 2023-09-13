Минздрав зафиксировал снижение смертности от рака в РФ

Смертность населения России от злокачественных новообразований снизилась почти на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Нам удалось снизить на 14% одногодичную летальность больных со злокачественными новообразованиями, на 5,6% — смертность населения от злокачественных новообразований по сравнению с 2018 годом»,— отчитался господин Мурашко перед участникам VI Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни». Это, по словам министра, произошло в том числе благодаря тому, что в России выросло применение противоопухолевой лекарственной терапии, включая таргетные препараты, за счет средств ОМС. По его данным, рост составил за пять лет 63,6%.

Михаил Мурашко также подчеркнул, что в стране растет показатель удельного веса онкологических заболеваний, выявленных на ранних стадиях,— он уже приближается к 60%.

Отметим, глобальная заболеваемость онкологическими заболеваниями у людей моложе 50 лет увеличилась на 79% в период с 1990 по 2019 год, а число смертей от этих болезней за тот же период выросло на 27,7%. К таким выводам пришли авторы статьи, опубликованной в BMJ Oncology. Также они сообщают, что в 2019 году в этой возрастной группе рак молочной железы, трахеи, легких, желудка и колоректальный рак оказались ответственны за большую часть смертей.

Наталья Костарнова