Bloomberg допустил крупнейший с 2007 года дефицит нефти на мировом рынке

Мировой рынок нефти в четвертом квартале может столкнуться с дефицитом поставок примерно 3,3 млн баррелей в сутки из-за сокращения добычи Саудовской Аравией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет ОПЕК от 12 сентября.

Как пишет агентство, дефицит может стать самым большим с 2007 года, поскольку сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и экспорта из России может привезти к инфляционному давлению на мировую экономику. Cогласно графику Bloomberg, ко второму кварталу 2023 года дефицит нефти на мировых рынках вырос до 1,8 млн баррелей с 0,1 млн в начале года.

На фоне сокращения добычи Саудовской Аравии цены на нефть марки Brent превышают $90 за баррель. По данным торгов лондонской биржи ICE Futures, 12 сентября ноябрьские фьючерсы на нефть Brent превысили отметку $92 за баррель впервые с 2017 года.

Согласно отчету ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,4 млн баррелей в сутки (б/с) и в совокупности составит в среднем 102,1 млн б/с, в 2024 году мировой спрос на нефть увеличится на 2,2 млн б/с, до 104,3 млн б/с.

Лусине Баласян