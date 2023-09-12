ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 и 2024 годах

Мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,4 млн баррелей в сутки (б/с) и в совокупности составит в среднем 102,1 млн б/с, в 2024 году мировой спрос на нефть увеличится на 2,2 млн б/с, до 104,3 млн б/с, следует из сентябрьского отчета (.pdf) Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК). Таким образом, оценка ОПЕК на 2023 и 2024 годы не изменилась с августовского отчета.

Организация ожидает, что спрос на нефть в 2024 году поддержит устойчивый рост мировой экономики и улучшение ситуации в экономике Китая.

В сентябрьском прогнозе ОПЕК повысила оценку роста добычи жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, до 1,6 млн б/с за 2023 год. В абсолютном значении добыча может достигнуть 67,4 млн б/с. При этом организация не изменила прогноз мировой добычи нефти на 2024 год — ОПЕК ожидает роста добычи на 1,4 млн б/с, до 68,8 млн б/с. Основные драйверы роста нефтяного предложения в 2024 году — США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан, следует из отчета.

Эрдни Кагалтынов